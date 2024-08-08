桃園警上班被撞亡...姐姐哽咽不捨：犧牲可以換回什麼改變？

桃園楊梅警分局39歲吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車在中壢，與疑未依左轉號誌左彎的61歲的陳姓轎車駕駛發生碰撞，當場失去呼吸心跳送醫不治。吳男姐姐不捨表示，只能祈禱台灣如果可以從法制面或社會整體公民意識去提升。

吳男今上班途中行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與疑未依號誌左轉的陳男發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳送醫不治。

吳男未婚發生憾事後，家屬也從台中趕上來，吳男姐姐哭紅雙眼哽咽表示，對方是怎樣的人還沒看到，說真的後續也無法彌補一條生命，只能祈禱台灣如果可以從法制面或社會整體公民意識去提升，對不管怎樣的用路人大家都彼此尊重，多一點同理心，把自己跟別人生命放在心上，這樣憾事或許就會愈來愈少。

吳男姐姐說，過去太多這些新聞，小朋友、媽媽被撞死等，一而再再而三，今天是警察同仁被撞死，不知道警察同仁的犧牲可以換回什麼樣的改變，但真的希望社會可以進步改變，這是一個公民和樂社會，事情可以到此為止。