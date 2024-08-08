婦遭詐赴台中欲匯款取包裹 捷運站迷路警成功阻詐
嘉義縣張姓婦人日前收到詐團訊息，稱她有裝美金的包裹，必須到台中某銀行匯款後領回，她當天搭車到台中並在捷運站迷路，警方接獲有長輩迷途，到場發現她遭詐騙，成功阻詐。
台中市警察局第六分局今天表示，市政派出所7月26日下午3時多，接獲中捷市政府捷運站通報指，疑似有長輩迷途需要協助，警方到場後，發現80歲張姓婦人並非走失，而是遭人詐騙欲前往銀行，但因路不熟在捷運站內徘迴。
張婦向警方表示，她近期接到自稱海關的通知，對方稱婦人有包裹卡在銀行，且包裹內有大額美金鈔票，要領取需先支付新台幣9萬元的手續費，她聽聞後便從嘉義縣搭高鐵趕來台中，接著轉搭捷運準備前往對方指定的銀行匯款、領取包裹。
張婦因對台中地理環境不熟，捷運下車後便不知所措，引來站內員工的注意，員警到場後也立即查看張婦的手機內容，發現對話訊息與常見詐騙手法類似，並陪同婦人前往銀行驗證訊息真偽。
待張婦到對方指定的銀行，直到行員說明沒有代收包裹的業務後，她才明白自己差點遭遇詐騙圈套，決定搭車返家並向警方致謝。
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