快訊

奧運羽球／王昶在機場被超多女粉「狂追」陸網：這群人瘋了

日本規模7.1強震恐掀大海嘯 氣象廳示警首發「南海海槽地震臨時情報」

全台最大「桃園航空城」徵收案 2地主提告內政部…法院判決出爐

婦遭詐赴台中欲匯款取包裹 捷運站迷路警成功阻詐

中央社／ 台中8日電

嘉義縣張姓婦人日前收到詐團訊息，稱她有裝美金的包裹，必須到台中某銀行匯款後領回，她當天搭車到台中並在捷運站迷路，警方接獲有長輩迷途，到場發現她遭詐騙，成功阻詐。

台中市警察局第六分局今天表示，市政派出所7月26日下午3時多，接獲中捷市政府捷運站通報指，疑似有長輩迷途需要協助，警方到場後，發現80歲張姓婦人並非走失，而是遭人詐騙欲前往銀行，但因路不熟在捷運站內徘迴。

張婦向警方表示，她近期接到自稱海關的通知，對方稱婦人有包裹卡在銀行，且包裹內有大額美金鈔票，要領取需先支付新台幣9萬元的手續費，她聽聞後便從嘉義縣搭高鐵趕來台中，接著轉搭捷運準備前往對方指定的銀行匯款、領取包裹。

張婦因對台中地理環境不熟，捷運下車後便不知所措，引來站內員工的注意，員警到場後也立即查看張婦的手機內容，發現對話訊息與常見詐騙手法類似，並陪同婦人前往銀行驗證訊息真偽。

待張婦到對方指定的銀行，直到行員說明沒有代收包裹的業務後，她才明白自己差點遭遇詐騙圈套，決定搭車返家並向警方致謝。

嘉義 捷運 詐騙

延伸閱讀

影／貴婦落抽獎圈套砸130萬買不到名牌包 詐團5個月入帳600萬

影／買股票店到店？中警阻詐問「要不要約在派出所聊」 詐團秒縮手

一圖曝光桃園機捷疑似變成遊民之家 網友直呼：太誇張

今年截至7月阻詐2.9億元！金融反詐高階論壇 北富銀行員防詐有功獲表揚

相關新聞

台大委任律師涉洗錢詐欺案 校方發布嚴正譴責：已無任何關係

今有媒體報導，國立台灣大學法務處委任一名外部律師，但該名律師疑似涉及22億元虛擬貨幣詐欺洗錢案。台大對此回應，王姓律師個...

入住摩鐵一氧化碳中毒險奪3命 車輛未熄火誇張原因曝

新北市汐止區1間汽車旅館今天發生一氧化碳中毒意外。23歲鄭男、22歲陳男及21歲余男今天下午被發現躺臥在房內癱軟意識不清...

影／女駕車疑違規左轉 撞飛騎士頭骨碎裂送醫不治

周姓女子昨天上午開車於新北市泰山區新北大道五段疑似違規左轉，撞飛陳姓騎士，導致陳男頭骨碎裂送醫不治。事故雙方沒有酒駕，肇...

影／為了一串葡萄價格 市場菜販拿球棒砸水果攤販物品

台中市后里區今天發生二名攤販糾紛，賣菜的攤販向賣水果的攤販買葡萄，他感覺對方賣給自己的價格貴，品質也沒比別人好，涉嫌憤而...

羅智強收恐嚇信「讓你們街上學狗爬、哭爸叫母」 北市警回應了

國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信，以不堪入目的字眼辱罵他跟多名藍白立委，揚言...

影／泰山男騎機車疑違規衝對向 遭左轉車撞倒送醫不治

孟姓男子今天下午騎機車於新北市泰山區新北大道五段與貴子路口，先跨越雙黃線到對向，被林男駕駛的休旅車撞倒，孟男送醫急救傷重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。