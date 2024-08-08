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新竹「巨城怪小黃」轉移陣地！竹北人全嚇壞 網傳專挑年輕辣妹

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

日前在新竹市鬧出專載年輕嫩妹、繞路、不放人下車的「巨城怪小黃」，近日才遭乘客提告，還被警方依妨害自由函送，沒想到小黃司機轉戰載客地點，近兩天出沒在竹北高鐵站周邊，竟引發竹北人恐慌，紛紛透過臉書、Line提醒怪小黃車號「搭車要小心」，更有民眾質疑警方公權力不彰，讓爭議小黃持續載客營業。

竹北警分局表示，民眾若遇搭車糾紛、有騷擾、不放乘客下車或其他衝突的情況，可立即撥打110通報警方協助。建議民眾搭車前，多留意、選擇合法的計程車搭乘，或可利用其他大眾運輸移動。

爭議小黃被新竹民眾戲稱是「巨城怪小黃」，原因是該輛計程車司機多次發生載客糾紛，且都是固定在巨城排班載客，卻時常出現專挑年輕女客人才要載，甚至有女性在網路控訴，搭上這輛怪小黃，原本4分鐘的車程竟硬生生被繞路成20分鐘，甚至司機還不放人下車「叫司機右轉，司機還故意左轉」。

網友日前已在網路熱議，直指該名計程車司機非常不友善，不僅不用導航，用口頭報路也不聽，甚至還故意在小巷中慢速穿梭，還讓後方車輛忍不住按喇叭催促，還有女網友宣稱搭過該輛怪小黃，司機違背指示行駛，還不放人下車，讓她當場嚇到哭。

因爭議小黃糾紛頻傳，已有網友向新竹市警方報案。新竹市二分局文華所長吳俊明表示，該名計程車駕駛已涉嫌違反刑法強制行為，全案於偵訊後，依刑法妨害自由罪，已在7月28日將他函請台灣新竹地方檢察署偵辦。

因多次載客糾紛惹議的「巨城怪小黃」近日出沒高鐵新竹站周邊載客，引發另一波竹北人恐慌。圖／翻攝自社群「新竹大小事」
因多次載客糾紛惹議的「巨城怪小黃」近日出沒高鐵新竹站周邊載客，引發另一波竹北人恐慌。圖／翻攝自社群「新竹大小事」

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