雲林土庫馬光公路汽機車相撞 29歲女騎士失去呼吸心跳

雲林縣土庫鎮馬光158縣道路口今天中午發生車禍，一名29歲趙姓女騎士騎在路上，與一輛由52歲蔡姓男子駕駛的自小客車擦撞，趙女失控彈飛落地，送虎尾若瑟醫院搶救，已無生命跡象，蔡男整輛車摔到路旁水溝受傷，肇事原因警方處理中。

雲林縣消防局獲報中午12點19分趕往馳援，抵達現場後，發現一名女子倒臥在路邊，右大腿骨折明顯變形，疑似大量內出血，緊急送往虎尾若瑟醫院救治，到院前已沒有呼吸心跳；蔡男則卡在車內，四肢多處擦傷，意識清楚，被送往北港媽祖醫院。