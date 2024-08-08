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影／高雄通訊行老闆遭詐496萬 意外揭車手黑吃黑暗槓136萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名通訊行王姓業者今年5月想投資致富，被詐團遊說穩賺不賠，面交和匯款計496萬元，因無法出金又被要求匯321萬服務費，才驚覺受騙報警，和警方聯手逮面交取款的女車手監控手，又再逮獲宋姓男車手，意外發現宋黑吃黑，暗槓136萬元，3車手遭法院裁定收押禁見。

從事通訊業的王姓男子（48歲）7月7日下午2時至三民二警分局鼎金派出所報案，指稱5月初加入投資群組，後詐騙集團慫恿他下載App「聚弈投資有限公司」App，誆稱保證獲利、穩賺不賠，讓他信以為真。

後王男匯款160萬，另面交336萬共計496萬元，因見帳面上有獲利，欲提領時卻無法出金，對方還要求再匯款321萬服務費，驚覺自己落入詐騙圈套才報警。

鼎金所和偵查隊組專案小組追查，並請王男假裝配合，和對方相約8月5日上午10時許在鼎金後路36巷35號對面面交，當天警方在周邊埋伏，王帶著假鈔面交，警方見邱姓女車手（19歲）現身，一旁還有監控手邱姓男子（29歲）當場逮人。

後警方調閱監視器，查出先前和王男面交的宋姓車手身影，以車追人，循線在三民區將宋拘提到案，意外查出宋領取王336萬鉅款後起貪念，暗槓136萬元，僅上繳200萬元。

3人聲稱因缺錢才當車手，警詢後，被依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，3人均遭檢方聲押獲准。

三民二警分局警方在三民區拘提宋姓車手，並當場查扣宋男暗槓被害人的136萬元贓款。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在三民區拘提宋姓車手，並當場查扣宋男暗槓被害人的136萬元贓款。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在三民區拘提宋姓車手。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在三民區拘提宋姓車手。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方逮捕詐騙王姓被害人496萬的詐團中的邱姓面交車手及邱姓監控收手。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方逮捕詐騙王姓被害人496萬的詐團中的邱姓面交車手及邱姓監控收手。記者石秀華／翻攝

監控 詐騙集團 車手

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