父親節差點過不成 台南民宅冒濃煙竟是鄰居來訪忘了這動作
台南市東區富農街二段民宅今上午7時35分傳火警，消防局據報民宅冒出濃煙，且不清楚屋內是否有人，立即派遣後甲、南門等分隊大批人車趕往救援，消防員抵達後迅速進入屋內，這才發現屋主因鄰居來訪，一時忘記正在使用爐火烹調，關閉爐火後並將燒焦鍋爐移除，幸未釀成大禍。
消防局調查，現場為1樓磚造平房，屋主在廚房使用爐火烹煮料理時，因鄰居來訪至前門接待，一時忘記正在使用爐火烹調，導致鍋內水份燒乾，食物也燒焦了，所幸無人受傷，未造成損失。
由於現場未裝設住宅式火災警報器，轄區消防分隊隨後前往協助裝設住警器，以維護居家安全，同時提醒用火安全。
第7大隊大隊長石家源表示，據消防署火災概況資料統計，去年全國爐火烹調造成火災，共計1100餘件。平均每日均有3件煮食不慎造成火災，民眾對於爐火使用安全不可不慎。他建議，民眾應落實「人離火熄」，並選用配有「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「時間異常遮斷功能」爐具。
他表示，近年持續推廣並發放住警器，相較於過去，明顯可見火警成災造成人命傷亡的比例已大幅下降，住警器可謂是功不可沒，未來也將持續針對特定對象發放外，也建議民眾可自行前往大賣場購買後安裝。
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