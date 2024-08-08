國1鼎金路段5車連環撞 2人受傷急送醫

國道1號南向363.7公里鼎金路段，今上午11時6分許發生追撞車禍，黃姓聯結車追撞前方轎車後，又撞擊另輛大貨車、聯結車及遊覽車，事故造成5車受損，2人受傷送醫，警方已測繪釐清肇責。

警方調查，61歲黃男駕駛半聯結車，行經事故路段中線車道時，疑因誤踩油門追撞前方1部轎車（駕駛待查），並往前推撞由36歲黃男駕駛的大貨車及27歲梁男所駕駛的聯結車。

其中，駕駛身分不明的轎車挨撞後，往外側車道偏移，擦撞行駛於外車道的遊覽車才停下，事故共造成5車受損，一度影響南下車流通行。

警消獲報後到場，將受困車內的轎車駕駛及大貨車駕駛黃男送醫，兩人均意識清楚，並無生命危險，事故約在12點20分排除，涉案5名駕駛均無酒駕。