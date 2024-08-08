父親節遺憾！桃園38歲交警騎車上班遭左轉車撞上 送醫不治

桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊警員，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治，雙方皆無酒駕，肇事駕駛將依過失致死罪送辦。楊梅警分局表示不捨，將全力爭取最優撫恤。

吳男今上午6時35分許，騎車上班途中直行時，因對向轎車未依左轉號誌轉彎，導致雙方發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

警方獲報到場，2人酒測值皆為0，初步了解為轎車駕駛未依號誌左彎，不過詳細事發經過仍有待釐清，轎車駕駛依過失致死罪移請桃園地檢署偵辦。

吳男為台中人，2013年特考從警、2016年被分發到桃園市楊梅警分局派出所服務，中間有調至台中，2021年調會桃園保安大隊，去年調回楊梅交通中隊。

吳男未婚，今上午從桃園區騎車至楊梅區準備上班時，不慎發生憾事，員警同仁都相當不捨，他在同事眼中認真盡責與大家也都相處融洽，在父親節當天發生憾事，讓大家都相當不捨。

楊梅警分局表示，對於事故感到遺憾，後續將全力協助家屬處理喪葬及撫卹事宜，因吳上班途中發生意外，將爭取因公最優撫卹，並依規定報請銓敘部核定。