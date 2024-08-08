快訊

離職理由說「不爽做了」可以嗎？過來人：台灣很小 去哪都會被知道

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

父親節遺憾！桃園38歲交警騎車上班遭左轉車撞上 送醫不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊警員，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治，雙方皆無酒駕，肇事駕駛將依過失致死罪送辦。楊梅警分局表示不捨，將全力爭取最優撫恤。

吳男今上午6時35分許，騎車上班途中直行時，因對向轎車未依左轉號誌轉彎，導致雙方發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

警方獲報到場，2人酒測值皆為0，初步了解為轎車駕駛未依號誌左彎，不過詳細事發經過仍有待釐清，轎車駕駛依過失致死罪移請桃園地檢署偵辦。

吳男為台中人，2013年特考從警、2016年被分發到桃園市楊梅警分局派出所服務，中間有調至台中，2021年調會桃園保安大隊，去年調回楊梅交通中隊。

吳男未婚，今上午從桃園區騎車至楊梅區準備上班時，不慎發生憾事，員警同仁都相當不捨，他在同事眼中認真盡責與大家也都相處融洽，在父親節當天發生憾事，讓大家都相當不捨。

楊梅警分局表示，對於事故感到遺憾，後續將全力協助家屬處理喪葬及撫卹事宜，因吳上班途中發生意外，將爭取因公最優撫卹，並依規定報請銓敘部核定。

桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊員警，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁唯真／翻攝

桃園地檢署 警察 車禍 過失致死

延伸閱讀

奧運跆拳道／羅嘉翎今亮相 爸爸：會是父親節好禮物

楊祐寧父親節報喜！「懷胎」5年三寶報到

影／豐原警分局74%警察爸爸希望父親節陪家人 分局長聽到了

誤用攝影師照父親節挨告 謝國樑致歉：盼當面拜訪溝通

相關新聞

父親節遺憾！桃園38歲交警騎車上班遭左轉車撞上 送醫不治

桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊警員，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生...

又來！高雄屁孩爬冰櫃狂扭…害好市多下架商品 不提告警方也沒轍

高雄一名男子昨天逛好市多時爬進乳品區的冷藏櫃嬉鬧，還用手機標示「10000」，意圖將自己當商品出售，影片曝光後網友罵翻該...

高雄愛爸搬家棄養10多隻貓 房東開門見滿地貓骨…只活5隻瘦骨貓

高雄32歲林姓男子自稱「愛爸」，從劉姓女子手中接手5隻幼貓，結果卻不願歸還，前年9月間，林男搬離前鎮區租屋處，卻將飼養的...

鋰電池火災 電動車、行動電源為大宗…北市消防提醒遇「3異常」要注意

台北市消防局今天表示，統計近年鋰電池火災，以電動車及行動電源起火案最多，原因為過度充電或未用合格標章產品，鋰電池起火前異...

父親節差點過不成 台南民宅冒濃煙竟是鄰居來訪忘了這動作

台南市東區富農街二段民宅今上午7時35分傳火警，消防局據報民宅冒出濃煙，且不清楚屋內是否有人，立即派遣後甲、南門等分隊大...

國1鼎金路段5車連環撞 2人受傷急送醫

國道1號南向363.7公里鼎金路段，今上午11時6分許發生追撞車禍，黃姓聯結車追撞前方轎車後，又撞擊另輛大貨車、聯結車及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。