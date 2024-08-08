鋰電池火災 電動車、行動電源為大宗…北市消防提醒遇「3異常」要注意

台北市消防局今天表示，統計近年鋰電池火災，以電動車及行動電源起火案最多，原因為過度充電或未用合格標章產品，鋰電池起火前異常包含膨脹、發熱、冒煙，呼籲民眾注意。鋰電池示意圖。圖／Ingimage

台北市消防局今天表示，統計近年鋰電池火災，以電動車及行動電源起火案最多，原因為過度充電或未用合格標章產品，鋰電池起火前異常包含膨脹、發熱、冒煙，呼籲民眾注意。

北市消防局新聞資料指出，近年鋰電池成為電力儲存裝置主流，包含手機、3C產品及電動車輛，鋰電池體積小且有高能量等優點，使用率增，但因鋰的化學活性大，具較高危險性。

消防局統計從民國108年至今年7月底，鋰電池火災共149件，以電動車用鋰電池60件及行動電源起火37件最多，車輛種類以電動輔助自行車和機車最多。

消防局指出，鋰電池致災原因分為內外部，包含過度充放電、掉落、撞擊、結構受損等外部異常；電解液分解、電池內部壓力積累、隔離膜熔毀等內部異常。

消防局表示，經模擬鋰電池過度充電，發現鋰電池起火前異常有膨脹、發熱及冒煙。民眾發現鋰電池異常，應立即停用，可把異常鋰電池浸泡水中，確定無安全疑慮，再交相關單位回收。

為防鋰電池火災，消防局指出，民眾應謹記選用貼有經濟部標準檢驗局「商品安全標章」的產品。

此外，交通部「電動輔助自行車及微型電動二輪車型式安全審驗管理辦法」，電動輔助自行車或微型電動二輪車，應辦理安全審驗且合格。民眾購買時，須檢視檢驗合格標章等文件，勿買來路不明或便宜電器產品及鋰電池。

消防局表示，使用鋰電池前詳閱說明書，依說明書使用，充電時避免在陽光直射、高溫或易燃物附近，周圍不放可燃物，需在安全及通風良好地點，溫度在0度至45度間。電池平時應放在乾燥、陰涼地點，不可曝露在潮濕、高溫環境。

消防局指出，充電後儘速移除電源，避免過充及睡覺時充電，應使用原廠檢附或有過充保護裝置充電器。手機、行動電源避免摔碰、擠壓、撞擊，才能防內部隔離膜破損等外力，造成受損。

消防局表示，避免金屬物品接觸電池兩極造成短路，鋰電池應放入保護盒或夾鏈袋，養成良好使用習慣，才能創造安全居住環境。