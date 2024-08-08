快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

鋰電池火災 電動車、行動電源為大宗…北市消防提醒遇「3異常」要注意

中央社／ 台北8日電

台北市消防局今天表示，統計近年鋰電池火災，以電動車及行動電源起火案最多，原因為過度充電或未用合格標章產品，鋰電池起火前異常包含膨脹、發熱、冒煙，呼籲民眾注意。鋰電池示意圖。圖／Ingimage
台北市消防局今天表示，統計近年鋰電池火災，以電動車及行動電源起火案最多，原因為過度充電或未用合格標章產品，鋰電池起火前異常包含膨脹、發熱、冒煙，呼籲民眾注意。鋰電池示意圖。圖／Ingimage

台北市消防局今天表示，統計近年鋰電池火災，以電動車行動電源起火案最多，原因為過度充電或未用合格標章產品，鋰電池起火前異常包含膨脹、發熱、冒煙，呼籲民眾注意。

北市消防局新聞資料指出，近年鋰電池成為電力儲存裝置主流，包含手機、3C產品及電動車輛，鋰電池體積小且有高能量等優點，使用率增，但因鋰的化學活性大，具較高危險性。

消防局統計從民國108年至今年7月底，鋰電池火災共149件，以電動車用鋰電池60件及行動電源起火37件最多，車輛種類以電動輔助自行車和機車最多。

消防局指出，鋰電池致災原因分為內外部，包含過度充放電、掉落、撞擊、結構受損等外部異常；電解液分解、電池內部壓力積累、隔離膜熔毀等內部異常。

消防局表示，經模擬鋰電池過度充電，發現鋰電池起火前異常有膨脹、發熱及冒煙。民眾發現鋰電池異常，應立即停用，可把異常鋰電池浸泡水中，確定無安全疑慮，再交相關單位回收。

為防鋰電池火災，消防局指出，民眾應謹記選用貼有經濟部標準檢驗局「商品安全標章」的產品。

此外，交通部「電動輔助自行車及微型電動二輪車型式安全審驗管理辦法」，電動輔助自行車或微型電動二輪車，應辦理安全審驗且合格。民眾購買時，須檢視檢驗合格標章等文件，勿買來路不明或便宜電器產品及鋰電池。

消防局表示，使用鋰電池前詳閱說明書，依說明書使用，充電時避免在陽光直射、高溫或易燃物附近，周圍不放可燃物，需在安全及通風良好地點，溫度在0度至45度間。電池平時應放在乾燥、陰涼地點，不可曝露在潮濕、高溫環境。

消防局指出，充電後儘速移除電源，避免過充及睡覺時充電，應使用原廠檢附或有過充保護裝置充電器。手機、行動電源避免摔碰、擠壓、撞擊，才能防內部隔離膜破損等外力，造成受損。

消防局表示，避免金屬物品接觸電池兩極造成短路，鋰電池應放入保護盒或夾鏈袋，養成良好使用習慣，才能創造安全居住環境。

火災 行動電源 電動車

延伸閱讀

影／金門男疑與家人吵架跳湖 警義消強勢將人拉回岸上

電動車電池回收商機的隱憂…鎳鈷錳等金屬再利用價值大 為何政策反成絆腳石？

台南市立醫院捐出QR-CODE互聯 消防員救護填表輕鬆了！

高雄婦將電動車鋰電池拿進屋充電著火 兒女遭燒傷送醫

相關新聞

父親節遺憾！桃園38歲交警騎車上班遭左轉車撞上 送醫不治

桃園楊梅警分局38歲的吳姓交通中隊警員，今上午6時許騎機車行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與未依號誌左轉轎車發生...

影／母女歷經「驚魂記」...男肇逃欲離開 流血負傷竟強上他人車

台中市黃姓男子昨天下午駕車行經許大里區環河路一段860號附近時，因追撞前車發生事故，即欲離開現場，過程中還一度因跌倒流血...

新竹「巨城怪小黃」轉移陣地！竹北人全嚇壞 網傳專挑年輕辣妹

日前在新竹市鬧出專載年輕嫩妹、繞路、不放人下車的「巨城怪小黃」，近日才遭乘客提告，還被警方依妨害自由函送，沒想到小黃司機...

雲林土庫馬光公路汽機車相撞 29歲女騎士失去呼吸心跳

雲林縣土庫鎮馬光158縣道路口今天中午發生車禍，一名29歲趙姓女騎士騎在路上，與一輛由52歲蔡姓男子駕駛的自小客車擦撞，...

又來！高雄屁孩爬冰櫃狂扭…害好市多下架商品 不提告警方也沒轍

高雄一名男子昨天逛好市多時爬進乳品區的冷藏櫃嬉鬧，還用手機標示「10000」，意圖將自己當商品出售，影片曝光後網友罵翻該...

汐止摩鐵疑一氧化碳中毒 3男癱軟倒臥房內意識不清

新北市汐止區1間汽車旅館今天下午發生一氧化碳中毒意外。新北市消防局獲報派遣救護車到場救援，發現現場疑因車輛未熄火廢氣灌進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。