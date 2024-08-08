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砂石車變換車道糾紛 駕駛持鋸子理論挨告恐嚇

中央社／ 苗栗縣8日電

苗栗縣頭份市發生砂石車變換車道時，涉嫌惡意對廂型車逼車，並持鋸子下車理論；過程遭後方廂型車同事車輛拍下po網並報警提告恐嚇。警方今天表示，雙方到案說明後依法辦理。

苗栗縣警察局頭份分局斗坪派出所所長古雲泉今天指出，事件起因為鍾姓民眾報案指稱，6日下午和同事分別駕駛2部車輛，行經苗124縣道，看到左側1輛砂石車從內側車道硬切進外側車道，差點就撞上前方同事駕駛的廂型車，最後雙方都緊急煞車，才沒有發生意外。

不料，車輛繼續往前行駛，從苗124縣道轉往124甲線停等紅綠燈時，砂石車駕駛林姓男子（62歲）竟手持刀鋸，下車走向廂型車旁破口大罵、嗆聲恐嚇，鍾男看不下去，也下車和林男理論，最後雙方不歡而散。

整個過程都被鍾男車上的行車紀錄器拍下，影片也在網路社群「社會事新聞影音」流傳。

頭份分局指出，已約談雙方駕駛到案說明，鍾男和同事分別針對林男提出恐嚇及妨害自由等告訴，警方受理後將函送苗栗地檢署偵辦。

頭份分局呼籲用路人行車應遵守交通規則，勿爭道行駛，更不宜因為一時行車糾紛，影響後方車流通行，以維護用路人安全。

車道 頭份

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