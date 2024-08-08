又來！高雄屁孩爬冰櫃狂扭…害好市多下架商品 不提告警方也沒轍

高雄一名男子昨天逛好市多時爬進乳品區的冷藏櫃嬉鬧，還用手機標示「10000」，意圖將自己當商品出售，影片曝光後網友罵翻該男子行徑，好市多也發生譴責，衛生局昨晚稽查後，要求好市多下架產品，至於是否提告，好市多未正面回應，警方也未接獲報案。

屁孩爬進超市、超商冷藏櫃最近層出不窮，旗山某間萊爾富超商上月也受害，一名男子躲進超商冰品櫃內，該男子閉上眼睛面露安詳表情，有人拍冰櫃並喊「哥哥來看你囉」，影片曝光後，引起網友撻伐。

受害的萊爾富超商，發表聲明，稱有第一時間將冰櫃內食品全數下架及殺菌消毒。躺臥冰櫃行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，報警交由警方處理。

事後旗山警方受理報案，循線通知「躺冰櫃」的男子到案，超商事後清除冰櫃內的食品並消毒，損失約1萬5000元，全案訊後將依毀損罪嫌將黃姓少年函送法辦。

超商「屁孩躺冰櫃」案發後，好市多又傳男子爬進冷藏櫃，先是指著自己，再指著自己右手的手機，手機則以計算機鍵入「10000」，暗指自己以萬元出售，全程都有好友幫忙錄影嬉鬧。

該名男子還在冷藏櫃中扭動，再指手機畫面，最後自己用腳推冷藏櫃門，拿著一盒奶茶出來，同行1男1女則在冷藏櫃外嬉鬧，從頭笑到尾。

影片曝光後，引起網友憤怒，由於先前高雄杉林區的超商也有屁孩躲進冷凍櫃嬉鬧，不僅業者報警，還引來衛生局稽查，如今又有人模仿，讓網友痛斥「無聊當有趣」。

好市多昨表示，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員整理排面，期間並未發現商品有異狀，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，呼籲不理性的行為切勿模仿。

昨衛生局稽查後，立即派員前往該賣場稽查，該飲品冷藏櫃內所有飲品已下架，現場完成清潔消毒，另針對民眾此不當行為，稱業者會保留法律追究權，恐涉及違反社會秩序維護法。不過目前轄區警方未接獲報案。

法界表示，屁孩爬進冷藏櫃造成商品下架，好市多可主張毀損提告，另針對商譽損失、商品報銷費用等，也能向屁孩提民事求償；不過毀損屬告訴乃論罪，若好市多不提告，恐沒辦法讓屁孩負上責任。