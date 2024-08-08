影／買股票店到店？中警阻詐問「要不要約在派出所聊」 詐團秒縮手

台中一名男子遇到詐騙，對方聲稱買賣股票「紙本」可用店到店寄送，要求他匯款9萬元，男子在銀行要匯款被勸阻時，員警拿被害人電話反問詐騙者「要不要約在派出所聊聊」，對方秒縮掛電話。

台中市沙鹿區64歲劉姓男子上月31日要到沙鹿某銀行要匯款9萬現金，銀行行員照例關懷劉男的提款原因，劉男出示「股權買賣同意書」表示要申購股票，匯款對象為個人戶不尋常，行員通報警方到場了解。

中市清水警分局沙鹿分駐所警員蔡明昌到場後，劉男向員警表示日前有公司專員Jeff在LINE主動加入他為好友，推薦一檔「生物科技有限公司」的股票，申購後將股票紙本用「超商店到店」方式寄送也已經收到，劉男不疑有他，立即到銀行欲匯款9萬元至對方提供個人帳戶，警方向劉男解釋此為「假投資」詐騙手法。

劉男起初不相信遭騙，警方拿劉男的電話與對方通電，警方問「買賣股票為什麼會店到店寄送，匯款存個人帳戶」，最後見對方支吾其詞，無法再繼續扯謊時，警方再說「既然是合法約來派出所聊聊，你在哪裡，約在附近派出所聊聊天」，對方停頓好久說不出話，最後掛斷電話，連在場民眾聽到對話都說，對方聽到要到派出所說話就縮了，劉男才驚覺遭詐騙，員警也教劉男將對方帳號封鎖。