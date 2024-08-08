別僥倖！台南警抓超載出動活動地磅 1天攔43件、查獲4違規

台南常有大型車違規超載、行車超速嚴重影響交通安全，警方為嚇阻大型車超載超速，在新營常見砂石車道路，取締預拌混凝土、載運砂石、土方等大型車超載及有無依規定裝設行車視野輔助系統等違規，以活動地磅攔檢稽查。新營警方表示，昨天共攔查43輛各式大型車，查獲超載1件、吊銷駕照1件及其他違規2件。

警方表示，取締違規砂石車，是希望能有效降低潛在違規肇事風險。大型砂石、貨車一旦超速、超載等極可能造成嚴重交通事故，影響交通安全甚鉅，為確保用路人行車安全與順暢，警方會持續執法，籲請駕駛人務必遵守各項交通法規。