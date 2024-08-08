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影／北市警酒測攔檢1車4人 打開後車廂竟另有4男交疊擠一起
台北市警方日前在國道1號下堤頂大道處攔檢，發現1輛小客車扣除駕駛竟載送7名越南籍非法移工，因明顯超載當場告發，移工非法滯台部分也交由移民署續查。
警方調查，內湖分局員警7月27日上午7時許在執行酒測攔檢時，見小客車駕駛62歲杜姓男子神情可疑，其車上載有越南籍人士2男1女，經查皆是非法移工，進一步檢查後，又驚見小客車後車廂塞了4名越南籍男子，立刻將相關人等帶返調查。
據悉，遭查獲的7名越南籍男女分別有4人失聯、3人逾期停居留，初步不願坦白雇主及工作地點等訊息，詢後交由移民署人員調查、協助遣返；杜男初步也不願交代案情，只說受雇載人，不知越籍人士有非法身分。
台北市警方近期偶有查獲民眾受雇載送非法移工南北往返，曾有移工坦言「到中部工作」，不排除北部有非法移工宿舍，經司機載送到中部指定地點工作。
雖初步查無杜男與越籍人士有雇傭關係，但杜男載送7人明顯超載，警方依道路交通管理處罰條例製單告發，將持續清查非法移工背後有無不法集團涉入。
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