影／杜絕不法！三峽警破違章鐵皮屋賭場 巿府出動重機具夷為平地
三峽警方去年10月於新北鶯歌區查獲違章鐵皮屋開設賭場，將負責人及賭客41人送辦裁罰，並向新北市政府公安稽查小組提報違章認定。這個月6日三峽警方配合市府拆除大隊，拆除違章鐵皮屋，還給民眾良好治安環境與公共安全。
警方表示，去年10月新北刑大接獲檢舉，位於新北市鶯歌區鶯歌路一棟違章鐵皮屋，疑以團購商店招牌，掛羊頭賣狗肉經營麻將賭場。警方獲報派員埋伏監控蒐證，當月21日凌晨2時許會同三峽警方前往查緝。
當場查獲負責人余女、工作人員及賭客在內41人聚賭，查扣賭具麻將、骰子、賭資26萬2600元、抽頭金3500元等證物，一併帶回查辦，警詢後依賭博罪嫌移送余女及3名工作人員，另39名賭客則依法裁罰。
於由該賭場疑似為違章鐵皮屋，三峽警方運用第三方警政，提報新北市政府公安稽查小組，完成違章認定。這個月6日上午，三峽警分局配合市府拆除大隊執行違章拆除，將鐵皮屋夷為平地，杜絕不法情事復燃，消滅犯罪場所，還給居民安心的居住環境。
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