影／一月兩起！台中北屯撞倒機車就溜 警鷹眼追肇事者開罰

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局交通分隊在上月17日、26日分別接獲轄內各有一起機車遭撞倒案件，警方調閱監視器後發現，兩起車禍都是有車主肇事後逃逸，未通報警方，警方認為已違反道交條例規定，追出肇事的柯女、林男，依法告發。

台中市第五分局交通分隊在7月17日下午5時許獲報，胡姓男子（26歲）在上月16日晚間，將機車停放在北屯區陳平路上，未料隔天取車時，發現愛車傷痕累累。經調取手機內車輛異常狀態通知，胡男發現機車在停放期間曾發生傾倒狀況，因此報警。

警方透過附近店家及路口監視器，鎖定一輛紅色轎車，循線找出肇事的柯姓女子（50歲）。經查，柯女在案發時在路邊停車時，不慎碰撞胡男的機車，使機車倒地受損，柯女將車輛扶起後，卻未報警或留下聯絡方式便駛離現場。

柯女到案後辯稱，當下認為機車並未受損才會離開，警方依法告發。

另一起肇事逃逸案發生上月26日晚間。陳姓男子（30歲）將機車停放在松竹火車站附近的停車格後，便到附近訪友。約3小時後返回，卻發現機車車尾有撞擊痕跡，隨即報警。

警方到場發現隔壁停車格內的機車也有撞擊痕跡，便聯繫車主蔡姓女子（33歲）確認，兩位車主對於愛車無故遭撞受損感到十分氣憤，希望員警能協助找出肇事者。

警方積極追查下，不到一小時就火速找出肇事的藍色貨車。涉案林姓駕駛（45歲）到案時供稱，他當時因撿拾掉落的物品，車輛不慎偏離車道並擦撞停在路旁的機車，由於四下無人，他就直接離開，警方依法告發。

警方呼籲，發生車禍後，不論有無人員受傷，都應留在現場處理。否則，依情節的嚴重性，輕則面臨罰單，重則可能觸犯刑法。雖然這兩起肇逃案件僅涉及車輛擦撞，但依據道路交通管理處罰條例第62條規定，除處1000元至3000元罰鍰外，還要吊扣駕照1至3個月，千萬不可輕忽。

台中市北屯區在上月間接連傳出2起機車被撞倒的肇事逃逸案件，警方追出兩名肇事者開罰。圖／第五警分局提供
台中市北屯區在上月間接連傳出2起機車被撞倒的肇事逃逸案件，警方追出兩名肇事者開罰。圖／第五警分局提供
台中市北屯區在上月間接連傳出2起機車被撞倒的肇事逃逸案件，警方追出兩名肇事者開罰。圖／第五警分局提供
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台中市北屯區在上月間接連傳出2起機車被撞倒的肇事逃逸案件，警方追出兩名肇事者開罰。圖／第五警分局提供
台中市北屯區在上月間接連傳出2起機車被撞倒的肇事逃逸案件，警方追出兩名肇事者開罰。圖／第五警分局提供

台中市 監視器 肇逃 車主

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