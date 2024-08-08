影／新莊小貨車闖紅燈撞倒2機車 2騎士骨折送醫
周姓男子昨天下午開貨車於新北市新莊區環漢路闖紅燈，撞倒綠燈剛起步兩輛機車，導致兩名女騎士肢體骨折送醫急救，所幸沒有生命危險。事故三方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，周姓男子（50歲）昨天下午3時許開著一輛小貨車，沿著新北市新莊區環漢路三段往樹林方向直行，途中行經環漢路三段與重新堤外道19號越堤道口周男闖紅燈，當場衝撞從瓊林路往越堤道方向的兩輛機車。
撞擊瞬間，騎士石女（30歲）、吳女（46歲）人車滑摔落地，警、消獲報趕抵，檢視石女右腳骨折、臉部雙手擦挫傷、吳女左臉擦挫傷，左手骨折、臀部受傷，緊急協助兩人送醫急救，目前傷重留院治療。
事故三方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。周男違規闖紅燈釀禍，警依道路交通管理處罰條例第53條1項之規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，開處1800元以上5400元以下罰鍰。
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