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影／新北男機車改裝排氣管 停紅燈遇交警…咬牙苦吞6罰單

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和警分局交通分隊員警前天在新北市中和區十字路口停等紅燈，發現一輛雙載機車明顯有改裝，排氣管排氣音量明顯超過標準分貝，要求停靠路邊受檢後，發現機車未裝後照鏡、未裝防燙蓋、拆除空濾箱等多項違規，嚴重違反交通法規，依規定當場製單舉發，共開出6張罰單，罰金共計1萬6200元，同時要求近期接到監理單位通知後，盡速恢復原狀前往驗車。

陳姓男子（25歲）本月6日下午3時許，騎機車後載女友在新北市中和區景平路與景安路十字路口停等紅燈，正巧遇到從新北市台64線快速道路上處理完交通事故，騎著大型警用重機車準備返隊的中和交通分隊許姓交警也停在一旁。許員發現陳男機車經改裝後，排氣管排氣音量明顯超過標準分貝，要求停靠路邊受檢，員警檢查過程中，發現陳男所騎機車空濾箱不見，認為該機車有改裝之嫌，一度要求開啟機車坐墊欲查看機車置物箱。

「機車置物箱屬私人空間，你有搜索票嗎？」與陳男同行女友當場提出質疑，還說機車是否有改裝，可從機車外部來確認，堅持機車置物箱空間，屬於私人空間，拒絕開啟機車坐墊供交警查看，許員見狀當場並未再強制機車騎士陳男開啟置物箱搜查。

許員查看整輛機車後，確認該車未裝後照鏡、未裝防燙蓋、拆除方向燈、拆除空濾箱、大燈改LED未申請變更、拆除車身中心蓋等多項違規，依規定當場製單舉發，共開出6張罰單，罰金共計1萬6200元，陳男當場簽名後，員警便讓陳男與女友2人騎車離去。

中和警分局呼籲，機車騎士切勿不當改裝車輛製造噪音，警方會持續加強警察勤務作為強化取締量能，有效防制、嚇阻非法改裝噪音車輛橫行，還給民眾安寧生活。

陳姓男子前天因所騎機車改裝排氣管，在新北市中和區停紅燈遇交警攔查，咬牙吞6張罰單。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天因所騎機車改裝排氣管，在新北市中和區停紅燈遇交警攔查，咬牙吞6張罰單。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天因所騎機車改裝排氣管，在新北市中和區停紅燈遇交警攔查，咬牙吞6張罰單。記者王長鼎／翻攝
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機車騎士 罰單

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