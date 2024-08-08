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車禍回診換藥疼到發抖…醫師獲知父摔車護女感動：這就是父親

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今天是父親節，台中一名男子昨天車禍後回診，台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫和傷者聊天才知，對方車禍護女過程，父女的傷勢差異大，同樣身為父親的嚴可倫感動，在臉書寫著「這，就是父親。」

嚴可倫表示，一位中年男子昨天車禍後回診，手肘、膝蓋換藥時因劇烈疼痛抖動著、隱忍著。嚴可倫安慰對方：「辛苦了，你傷到了最不舒服的兩個部位，因為這兩個關節活動度最高，肯定很痛、也好的慢。啊你是犁田（車禍滑倒嗎？」

男子點頭說：「車禍一切太突然，還好女兒沒事！」嚴可倫才注意到，跟在男子旁邊活潑的女孩，身上其實也有很輕微的擦傷，不講很難發現。嚴可倫好奇問「你們兩個傷勢怎麼差那麼多？」

男子說，「因為我知道車要失控、打滑了，只能握緊龍頭、盡可能的護著孩子。」嚴可倫表示，這名父親車禍發生時把孩子包在懷裡，任憑自己的肢體隨著機車、在馬路上摩擦著；這，就是父親。

台中一名男子車禍後回診，光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫和傷者聊天才知，對方車禍護女過程。圖／取自醫師嚴可倫臉書
台中一名男子車禍後回診，光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫和傷者聊天才知，對方車禍護女過程。圖／取自醫師嚴可倫臉書

車禍 醫師

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