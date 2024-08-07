聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化8+9二林挑釁分駐所？警方澄清：沒事、是遶境祈福
臉書「二林人的大小事」有民眾貼出一段影片，有八家將從馬路旁特別遶進彰化縣二林分駐所前，讓網民直呼「騎到頭上了」、「員警被8+9挑釁嗎?」，今天二林警分局澄清，這是5月的廟會活動，八家將只在二林分駐所前轉了一下消災祈福，並無挑釁行為。
這段八家將在二林分駐所前的影片被po上網後，引發討論，網民紛紛留言說「神明來了，警察趕快跪下來拜」、「騎到頭上了」、「不正經的8+9」、「為什麼有辦法這樣做」、「來搞笑的」、「直接上了」。
不過今天二林警分局也澄清說明，這是二林鎮聖天堂(侯府千歲)5月25日南巡到新營太子攻及馬鳴山鎮安宮進香，下午返回二林鎮南安路人文夜市集結後，在在南安路與斗苑路4、5段等沿線祈安繞境時，途經二林分駐所門口時，遶境人馬臨時起意在派出所外門口外轉了一下消災祈福。
警方強調，八家將陣頭在遶境過程中並未進入二林分駐所內，員警發現有陣頭，才剛要走出來，陣頭馬上就離去，並無挑釁行為，只是單純的消災祈福廟會活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言