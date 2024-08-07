彰化8+9二林挑釁分駐所？警方澄清：沒事、是遶境祈福

臉書「二林人的大小事」有民眾貼出一段影片，有八家將從馬路旁特別遶進彰化縣二林分駐所前，讓網民直呼「騎到頭上了」、「員警被8+9挑釁嗎?」，今天二林警分局澄清，這是5月的廟會活動，八家將只在二林分駐所前轉了一下消災祈福，並無挑釁行為。

這段八家將在二林分駐所前的影片被po上網後，引發討論，網民紛紛留言說「神明來了，警察趕快跪下來拜」、「騎到頭上了」、「不正經的8+9」、「為什麼有辦法這樣做」、「來搞笑的」、「直接上了」。

不過今天二林警分局也澄清說明，這是二林鎮聖天堂(侯府千歲)5月25日南巡到新營太子攻及馬鳴山鎮安宮進香，下午返回二林鎮南安路人文夜市集結後，在在南安路與斗苑路4、5段等沿線祈安繞境時，途經二林分駐所門口時，遶境人馬臨時起意在派出所外門口外轉了一下消災祈福。