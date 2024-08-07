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調查局與FBI合作破詐騙機房 卓榮泰9日主持打詐記者會

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

為打擊新型態網路電信詐欺，調查局今年迄今已執行三波全國同步打詐專案，其中包括台美跨境合作偵破詐騙機房，調查局將於9日上午舉辦記者會，展示台美合作破獲跨境機房等相關案件成果，行政院長卓榮泰交出席主持，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗也將到場。

據了解，調查局記者會展示的打詐成果共有6案，包括偵獲跨境機房案、行動話務機房、虛擬貨幣洗錢水房案、黑幫暴力水房案、第三方支付虛擬帳號案、詐騙集團勾串律師案等。

在詐團勾串律師部分，台北市調查處成功偵獲律師鄭鴻威集團洩密案，查出鄭鴻威加入暱稱「銀河車隊-美國」詐欺集團，處理包括車手遭查緝前的防範措施、遭查緝當下與檢警的應對，以及遭查緝後指派律師擔任辯護人，負責「盯梢」車手是否供出上游首腦；檢方今年5月起訴16名律師、1名助理、1名會計師，共18人。鄭鴻威收押禁見後，仍持續聯繫詐團上游承接案件，被求處4年徒刑。

調查局今年1至3月掃蕩網路社群平台（YouTube 、 Facebook 、Instagram）、通訊軟體（LINE等）或透過 VPN 伺服器詐騙案，總計偵辦33案，查扣不法所得5755萬元。

另外，今年5月24日至6月14日，調查局同步偵辦第三波「斷源專案」，偵辦電詐機房、洗錢水房、話務系統商等詐騙集團源頭，擴大執行利用網站、網路社群平台、通訊軟體及VPN伺服器，透過跨境網路隱匿真實身分，或以貓池、卡池等DMT數位式移動設備，對民眾進行投資詐騙，總計執行47案、搜索60處、約談215人、羈押29人。

調查局長陳白立（左三）與行政院長卓榮泰（左二）今年5月曾說對外說明打詐成效。圖／調查局提供
調查局長陳白立（左三）與行政院長卓榮泰（左二）今年5月曾說對外說明打詐成效。圖／調查局提供
律師鄭鴻威（右）涉與詐團勾結洩密遭起訴，檢方求處4年徒。圖／讀者提供
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律師 網路 詐騙集團

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