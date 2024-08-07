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彰化離奇火燒車！疑倒車空轉激起火花 引燃稻草堆「燒到剩骨架」
彰化縣秀水鄉40歲陳姓農民今天下午開車載著10歲兒子去巡田，正倒車離開時，車子卻不明原因起火，消防人員趕到將火撲滅，陳男手部輕微灼傷。附近民眾懷疑車子停放的空地，堆滿颱風過後落葉與稻草桿，因倒車空轉摩擦激起火花而燃燒，起火原因仍有待調查。
秀水消防分隊據報，稱秀水鄉三義巷一處空地發生火燒車，立即派出消防車及救護車前往搶救，趕到時，轎車燒到只剩骨架，陳男有輕微灼傷，送院治療，並無大礙。
陳男告訴消防人員，表示他開車來巡田，準備要倒車離開時，疑因稻草堆太厚無法倒車後退，正下車查看時，發現車子開始冒煙起火，他連忙把車內東西搬下來，附近民眾也拿來滅火器幫忙滅火，但因為火勢太大，發揮不了作用。
目擊民眾指出，陳男停車的空地，因為颱風帶來大量的落葉，還堆積厚厚的稻草，陳男在倒車時，造成空轉而引起火花，進而引發稻草燃燒，才造成火燒車，幸好這對父子兩人即時下車，否則後果不堪設想。
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