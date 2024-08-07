新北跑到新竹…紅衣嬤失蹤警苦尋4天 「小黑」今尋獲全身赤裸的她

正值農曆7月，新北市85歲陳姓阿嬤，3日從家裡出門後失聯，家屬著急到處發文協尋，發現她竟搭客運南下新竹。新竹市警二分局連續4天動員警力反覆搜尋未果，今天上午10時許在距離阿嬤下車處1公里外的山坡水溝中發現陳嬤蹤影，但她全身赤裸泡在水中，還不斷喃喃自語，幸好送醫後已無大礙，而這次能順利找到陳嬤，也多虧黑色搜救犬Clay。

警二分局指出，接獲報案後，當天晚上就出動30名警力地毯式搜索，但均未發現陳嬤蹤影，隔天與消防局再增派人力進行分區搜尋行動，並動用搜救犬、無人機及繩索救援進行搜索，並特別關注駁坎、排水溝沿岸等難以步行或廣大的地區，進行地毯式搜索範圍覆蓋各分區。

搜救犬Clay今天上午搜索過程中，突然有嗅聞反應並向下突破，消防員循路徑下探，順利在樹林旁水圳尋獲陳嬤，陳嬤雖然意識清楚，但是卻語無倫次，無法交代這4天來的行蹤，並說自己是靠吃「芭樂」果腹。

新竹市消防局表示，這次搜索範圍達6.3公頃，搶救人員將其分割為6個區域，並利用人員分組、搜救犬、無人機進行地面及空域的救援行動，特別關注高速公路下方涵洞、水圳沿岸及詢問當地民眾資訊，昨天動員15位消防人員及搜救犬Clay、Henin，今天再次動員10位消防人員及搜救犬Clay進行搜索，並反覆搜索6個分區，終於在上午10時20分許順利尋獲婦人