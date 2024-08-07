騙婦人20萬還不夠！詐團誆稱「還要稅金30萬」 警將計就計逮車手

李姓中年婦人稱受到網路社群廣告鼓吹，誤信加入電商群組投期保證獲利，前後投資20萬多元，詐騙集團誆稱再需匯款稅金30萬元，才警覺可疑急忙報警求助。詐團成員昨晚7點再次與李約在台南市安南區面交取款時，員警將計就計查獲林姓男車手，警詢後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局安順派出所8月5日接獲報案，52歲李姓婦人報案稱她加入「輕鬆副業 保證投資獲利」網路社群，對方稱加入電商投資群組，標榜免囤貨、免出貨，僅需以虛擬貨幣支付貨單稅金，便可短時間獲得高報酬。

李姓婦人不疑有他，前後匯款及面交5次，共投資20萬多元。正當她滿懷期待地向假電商公司申請獲利金額及出金時，對方又以需繳稅金為由，請她再匯款30萬稅金才能出金。

這時李姓婦人擔心自己受騙，急忙到安順所報案，所長陳冠均、警員蔡元斌調閱資料分析並向她解說此為詐騙集團慣用手法，請切勿再交付金錢或匯款，但詐騙集團仍持續誆誘面交款項。

偵查隊和安順所員警指導李婦與歹徒周旋，佯裝配合，昨晚7點在安南區安生街上見車手駕車前來，員警立即駕車擋住，當場壓制逮捕林姓(30歲)取款男車手。