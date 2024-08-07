洩標案內容獨厚業者…旅行社掌握先機得標 新北體總秘書長、秘書緩起訴

新北市體育總會秘書長劉富福、秘書王玉美，涉嫌於2017年新北體總委託新北市光榮國中代辦「106年度全國運動會榮獲副總統獎出國觀摩考察委託服務」標案時，涉嫌在公告招標前，將標案內容提前洩漏給運佳旅行社經理戴銘，使運佳得以提前作業，最後成為唯一1家得標的業者。新北地檢署考量劉、王2人雖涉犯刑法洩密罪，但無前科且非為個人私利，將2人緩起訴，另各支付公庫3萬及1萬元處分金。

檢調查出，當時該採購案獲新北市政府補助120萬元，採公開評選或徵求的限制性招標及最有利標決標，劉、王2人卻將標案重點，包括須於同年12月20日前回國、須涵蓋一個周末、旅遊期間為5天、地點為泰國、預算約60人、須安排一體育場館進行參訪等關鍵資訊，提前洩漏給運佳。

運佳因掌握先機，提前預訂機票、飯店及行程，藉此擁有優於其他有意願投標廠商的作業時間和條件，迫使其他競爭對手放棄投標，造成最後僅運佳1家投標，並順利以金額相當精準的120萬6400元得標。