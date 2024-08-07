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車手穿著舉止可疑 彰化鷹眼女警識破攔詐88萬元

中央社／ 彰化7日電

24歲廖男戴黑色口罩、穿T-shirt，背著黑色大背包在彰化某超商前徘徊，女警行經察覺與一般詐騙集團車手特徵相似，立即呼叫支援盤查，果真成功攔詐新台幣88萬元。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿，埤頭分駐所警員林姵綺5日上午10時許在1家超商巡簽，看見1名男子戴黑色口罩，身穿白色T-shirt，並背著黑色大背包，在超商外徘徊、左右觀望，不像本地人。

林姵綺認為，這名男子裝扮和偵查隊長平時提示的車手特徵極為相似，因此她研判男子應有犯罪之虞，立即通報當時執勤人員副所長謝加盛及警員鄭其勻前往現場支援盤查。

警方說，廖姓男子一見警察趨前，神情變得慌張且雙手不停顫抖，隨即表示和林姓被害人相約在超商收取投資款項88萬元，所以他才會攜帶個人識別證、投資憑證收款收據、投資協議書等。之後被害人走到超商準備面交，經員警告知才得知受騙。

警方將廖姓犯嫌依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請台灣彰化地方檢察署偵辦，北斗分局長黄世德呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜「高獲利、穩賺不賠」等應提高警覺，應撥打165反詐騙專線，小心查證避免落入詐騙集團圈套。

詐騙集團 超商 黑色

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