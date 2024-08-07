影／金門男疑與家人吵架跳湖 警義消強勢將人拉回岸上

金門一名20多歲的年輕男子疑與家中爭吵，竟在昨天深夜一氣之下跑到3公里外的金湖鎮蘭湖疑似要跳湖，警消獲報趕往現場救援，消防局緊急出動第二大隊、金湖及金沙分隊，各式車輛7車、2艇IRB、消防人員16名前往搶救，在救援團隊通力合作下，迅速將民眾自湖面救出，但男子還是情緒激動，最後由金湖分隊救護車及轄區員警陪同送醫。

金門縣消防局昨天深夜22時24分接獲報案，指稱金湖鎮小徑蘭湖有民眾疑似落水待救，消防局緊急出動多位職義消到場共同投入救災，消防局第二大隊車組抵達現場，看到一民眾站在湖面水深及膝，現場指揮官第二大隊大隊長董紀瑋完成初步回報後，立即擬定救援腹案，一方面由現場轄區員警與消防人員共同安撫其情緒，另一方面由金沙分隊小隊長吳耀族進行現地安全評估。

由於該男子情緒激動，還不斷的質問警消要幹嘛？消防人員在備妥相關救援裝備後，伺機迅速下水將民眾穩固於湖面上，後續由整體救援團隊將民眾安全救援上岸，在現場進行初步生命徵象監測確認無礙後，由金湖分隊救護車及轄區員警陪同送醫。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋呼籲，於湖庫從事各項水上活動時，務必注意自身安全，如身體有所不適，應立即停止上岸休憩。另意外事故發生當下，應立即撥打119求援，以爭取黃金救援時效。