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基隆東岸商場爭議再攻防 市府要求無權占用遷出NET反駁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」案今天第三次開庭，原營運商主富服裝公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有東岸商場其出資增建的2到4樓所有權，市府今天反訴無權占用，要求NET依法遷出1樓商場；NET反駁指市府沒有讓讓大日享有優先續約權，以不正當手段違反OT契約在先，有權繼續營業。

今天法官針對「基隆市府與大日的OT契約內容」、「主富與大日（二房東）的租賃契約」相關爭執點的釐清，市府、大日、NET三方律師再攻防。

東岸商場重新招商案引發爭議，市府和原委託營運大日公司、協力廠商主富NET公司對簿公堂，多起官司訴訟中。其中大日訴請市府給付增建2至4樓拆抵租金的興建費用5000萬元，基隆地方法院6月宣判，駁回大日請求。

NET代理律師今指出，基隆市政府去年12月片面終止與大日的OT契約，依該契約，優先續約資格為營運績效良好，營運期間評分70分以上、屆滿前2年75分以上，大日都有達到，市府違約沒有續約，以不正當方法阻止條件成就。依民法認定，市府和大日OT契約仍存存，終止契約條件未成就，有權拒絕返還可繼續營業。

基隆市政府代理律師說明，大日與市府的OT契約112年12月終止，大日與主富的租賃合約也隨之終止，主富根本無權繼續占用。依促參法規定，大日資產總檢查結果，及近3年財務狀況，均不符合優先續約權，評分多少只是「得」申請續約，並不是市府一定得跟大日續約。

市府提起反訴主張，NET無權占有東岸1樓商場，要求NET盡早遷出，因追加的1樓商場占地1302坪，訴訟標價值達2億元，遠超過原訴訟標的價額；法官要求，市府須10日內補繳139萬元裁判費。

市府委任律師葉慶元庭訊後說，NET主張2至4樓是他們興建，但1樓根本不是他們蓋的，是市府財產，營運契約終止後，NET也承認租賃契約隨之終止，因此NET並無權繼續占有1樓商場營運，希望盡早依法遷出，把商場還給基隆市民。

基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」案今天第三次開庭，各方再攻防。記者游明煌／攝影
基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」案今天第三次開庭，各方再攻防。記者游明煌／攝影

NET 基隆 律師

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