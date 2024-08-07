八旬婦突倒地頭部撞擊地面 路人出手相救…竟是南投醫院院長

南投中興新村一名八旬婦人，被開車經過的路人發現倒臥路邊，路人通報警消，更在救護車到場前評估救護，還幫忙撐傘擋烈日，送醫發現婦人腦出血。事後，家屬得知好心的路人竟是南投醫院院長洪弘昌，為此致謝，婦人經治療也已出院。

入夏後天氣炎熱，南投近期體感溫度高達35度以上，家住中興新村的83歲張姓婦人上月22日在家門外掃地時，突然一陣暈眩，人直接倒地，因頭部撞擊地面，無力起身，就曝曬在豔陽下，所幸有開車經過的路人伸援，下車協助並通報警消。

而該路人下車後立刻查看張婦情形，馬上報警並通報119，隨後超專業的巡檢其傷勢，待救護車到場，先告知身分是南投醫院院長洪弘昌，並說明初步檢傷，在救護人員處置患者時，他幫忙撐傘遮擋烈日，並偕同救護人員將張婦緊急送醫。

由於張婦倒地後，頭部遭到撞擊，到院後出現嘔吐及喪失事發前後的記憶，經安排檢查發現，腦部有出血的現象。醫師評估後須住院治療，後續透過適當的輸液治療，並在醫療團隊密切觀察身體狀況後，病情逐漸穩定，住院2日後順利出院。

而因事發當下，有民眾拍下現場狀況，當先熱心協助檢傷送醫的路人是南投醫院院長洪弘昌，也因此曝光。張婦家屬得知後，特地前往醫院致謝表示，多虧洪院長當下出手相助，張婦才能夠即時獲得治療，並避免遭太陽曝曬，致病情惡化。