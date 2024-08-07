快訊

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

八旬婦突倒地頭部撞擊地面 路人出手相救…竟是南投醫院院長

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投中興新村一名八旬婦人，被開車經過的路人發現倒臥路邊，路人通報警消，更在救護車到場前評估救護，還幫忙撐傘擋烈日，送醫發現婦人腦出血。事後，家屬得知好心的路人竟是南投醫院院長洪弘昌，為此致謝，婦人經治療也已出院。

入夏後天氣炎熱，南投近期體感溫度高達35度以上，家住中興新村的83歲張姓婦人上月22日在家門外掃地時，突然一陣暈眩，人直接倒地，因頭部撞擊地面，無力起身，就曝曬在豔陽下，所幸有開車經過的路人伸援，下車協助並通報警消。

而該路人下車後立刻查看張婦情形，馬上報警並通報119，隨後超專業的巡檢其傷勢，待救護車到場，先告知身分是南投醫院院長洪弘昌，並說明初步檢傷，在救護人員處置患者時，他幫忙撐傘遮擋烈日，並偕同救護人員將張婦緊急送醫。

由於張婦倒地後，頭部遭到撞擊，到院後出現嘔吐及喪失事發前後的記憶，經安排檢查發現，腦部有出血的現象。醫師評估後須住院治療，後續透過適當的輸液治療，並在醫療團隊密切觀察身體狀況後，病情逐漸穩定，住院2日後順利出院。

而因事發當下，有民眾拍下現場狀況，當先熱心協助檢傷送醫的路人是南投醫院院長洪弘昌，也因此曝光。張婦家屬得知後，特地前往醫院致謝表示，多虧洪院長當下出手相助，張婦才能夠即時獲得治療，並避免遭太陽曝曬，致病情惡化。

對此，洪弘昌則說，平時都要求院內同仁要參與急救相關訓練，自己也不例外，當時他在前往中興院區巡視途中，發現路邊有異狀，下意識出手幫忙，經初步傷勢評估，啟動到院前緊急醫療救護，送醫後患者情況穩定且已出院，很替她開心。

南投中興新村張姓婦人（右）病情好轉後，得知是南投醫院院長洪弘昌（左）出手相助，相當感謝。圖／南投醫院提供
南投中興新村張姓婦人（右）病情好轉後，得知是南投醫院院長洪弘昌（左）出手相助，相當感謝。圖／南投醫院提供
南投中興新村張姓婦人暈眩倒地，南投醫院院長洪弘昌路過發現出手相助送醫，協助過程被現場民眾拍下。圖／民眾提供
南投中興新村張姓婦人暈眩倒地，南投醫院院長洪弘昌路過發現出手相助送醫，協助過程被現場民眾拍下。圖／民眾提供
南投中興新村張姓婦人（右4）及其家屬得知是南投醫院院長洪弘昌（左3）出手相助都相當感謝。圖／南投醫院提供
南投中興新村張姓婦人（右4）及其家屬得知是南投醫院院長洪弘昌（左3）出手相助都相當感謝。圖／南投醫院提供

中興新村 南投 患者

延伸閱讀

工人墜落3.5公尺深飼料貨槽 消防救護人員吊掛脫困

台南市立醫院捐出QR-CODE互聯 消防員救護填表輕鬆了！

影／南投Y字路口急右轉...駕駛連吞3罰單 網熱議挨酸

嘉義5歲女童幼兒園午睡突抽搐 血氧值降至70% 園方急叩119

相關新聞

某私幼父親抱錯女兒烏龍事件雙方女童都轉學 嘉市府查處情形曝

嘉義市某私立幼兒園1日下午放學，發生父親抱錯新入學幼幼班2歲女兒烏龍事件，園方解聘疏失錯交幼童教保員，市府教育處特幼科說...

影／狂！持22張卡西門町「瘋狂提領93次」 睡旅館躲查緝...下場曝光

陳姓男子是詐騙集團車手，他接受上游指示，拿他人的提款卡和密碼，到人潮眾多的西門町ATM提領，光是短短一個月，就提領93筆...

國道1號不明原因火燒車 駕駛楊梅段途中緊急停靠路肩逃生

43歲的張姓男子今上午駕駛自小客貨車時，行經國道1號南下74.3公里時，因不明原因起火燃燒，趕緊停靠路肩，並由消防人員前...

基隆東岸商場爭議再攻防 市府要求無權占用遷出NET反駁

基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」案今天第三次開庭，原營運商主富服裝公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有...

八旬婦突倒地頭部撞擊地面 路人出手相救…竟是南投醫院院長

南投中興新村一名八旬婦人，被開車經過的路人發現倒臥路邊，路人通報警消，更在救護車到場前評估救護，還幫忙撐傘擋烈日，送醫發...

工人墜落3.5公尺深飼料貨槽 消防救護人員吊掛脫困

台南市關廟區一家飼料工廠，今天中午近12點，一名越南籍工人疑不慎墜落約3.5公尺深的飼料車內貨槽，他頭部受傷，消防隊獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。