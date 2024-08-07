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基隆南站候車亭7月才啟用 遭男子開車撞凹

中央社／ 基隆7日電

由星宇航空認養改造的基隆火車站南站候車亭7月17日才啟用，黎姓男子昨天凌晨開車，疑精神不濟撞凹這座候車亭後離去，警方將依法處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰。

警方今天表示，基隆市警察局第一分局忠二路派出所昨天凌晨3時許接獲民眾報案，稱基隆火車站南站前候車亭遭撞受損，員警立即前往現場處理，所幸除公車亭部分毀損外，無人傷亡。

經警方瞭解，69歲黎男肇事後未依規定處置，隨即駕車返家，經員警調閱監視器才找到黎男，黎男稱深夜開車出門買宵夜，因精神不濟且未注意車前路況才會擦撞候車亭。

警方表示，已依違反道路交通處罰條例，「駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置」製單舉發，依法可處1000元以上、3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

基隆 火車站 認養

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