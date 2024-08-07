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影／狂！持22張卡西門町「瘋狂提領93次」 睡旅館躲查緝...下場曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子是詐騙集團車手，他接受上游指示，拿他人的提款卡和密碼，到人潮眾多的西門町ATM提領，光是短短一個月，就提領93筆、179萬多元，警方透過熱點分析，釐清出他身分，上月底持拘票至他藏身旅館逮人，警詢後被依詐欺罪送辦。檢方複訊後聲押獲准。

萬華警方指出，有詐騙集團透過猜猜我是誰、解除分期付款等手法，詐騙至少33名被害人，不法獲利逾百萬元，接獲報案後，透過ATM提領大數據犯罪熱點分析，發現一名詐欺車手在西門町地區瘋狂提領，近乎「領到爆」，提領近百次。

警方鎖定後，釐清出是有詐欺前科的陳男（25歲），調查發現，他自6月13日至7月11日，持22張他人提款卡和密碼，在西門町提領93次，得手179萬多元，而每次提領完，便把提款卡和現金放到台北車站的付費置物櫃內。

他為了躲避查緝，居無定所，隨機找旅館投宿，專案小組7月26日持拘票至松山區某旅館逮人，他在睡夢中無反抗就逮；警方在他身上查扣現金1萬6000多元，警詢後依詐欺罪移送法辦，並向上追查上游不法集團。陳男經檢察官複訊後聲押，法官裁准。

陳姓男子是詐欺車手，一個月內在西門町瘋狂提領93次、179萬多元，被警方鎖定後，在旅館內無反抗就逮。記者翁至成／翻攝
陳姓男子是詐欺車手，一個月內在西門町瘋狂提領93次、179萬多元，被警方鎖定後，在旅館內無反抗就逮。記者翁至成／翻攝

西門町 詐欺 詐騙集團

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