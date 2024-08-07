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審計室稱宜蘭監視器破案率低 宜警：整體刑案破獲率高

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣設置超過4000支監視器，然而審計室報告指出，近3年縣警局利用監錄系統查獲的刑案數量，只占所有刑案數量的10%左右，與全國平均的19%相去甚遠，函請警局檢討改善。宜警表示，縣內監視器密度較他縣市低，不過整體刑案破案率超過9成，居全國前列，今年上半年監視器破案綠也已上升。

審計室指出，去年宜蘭監視系統建置、使用與維管費用共5893萬餘元，監視鏡頭4722支，而近3年利用監視系統查獲的刑案數量分別為557、521與684件，只占整體刑案破獲量的8.09%、7.76%、10.11%，雖然有增加，較全國平均的19%仍有改進空間。

審計處也點出，縣內發生竊盜、肇逃、傷害、強盜、殺人等9大刑案的地點，近3年分別有2181處、1952處、1414處，其中共有50處地點，未被涵蓋在監視系統方圓200公尺內的有效區域，卻是發生超過5次刑案的「犯罪熱點」，有成為治安死角的風險，已函請警局研議增設監視器。

縣警局表示，審計室報告所說的是「運用監視器破案比例」，宜蘭幅員大，以財政狀況而言沒辦法和都會縣市一樣，建置高密度的監視器，才導致這個數字偏低；但警方會運用其他策略打擊犯罪，以整體刑案破獲率而言，近幾年都超過90%甚至95%，在全國排名前列。

刑警大隊也說，據統計今年1月到7月，縣內運用監錄系統查獲的刑案比例已經上升到24.02%，較全國平均的19.92%高出4個百分點，說明逐年增設監視器數量已開始發揮效果。

縣警局指出，「犯罪熱點監視器不足」的問題，審計室採取的是「監視器方圓200公尺內」，實務上警方更傾向在主要路口設置，雖然不在犯罪地點200公尺內，卻是嫌犯作案後必經的道路，警方能以此追蹤掌握；後續會盤點監視器的設置，在需要區域積極布建。

宜蘭縣內有4722支監視器，審計室指出警方利用監視器破案率低於全國平均，警方回應宜蘭因為幅員與財政因素，監視器密度較低，但整體破案率居全國前列。本報資料照片
宜蘭縣內有4722支監視器，審計室指出警方利用監視器破案率低於全國平均，警方回應宜蘭因為幅員與財政因素，監視器密度較低，但整體破案率居全國前列。本報資料照片

宜蘭 監視器 羅東

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