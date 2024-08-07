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高雄老婦網購鑽鍊當孫女嫁妝 警指這種廣告可能受騙

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄洪姓婦人到銀行匯款，要買鑽石項鍊給孫女當嫁妝，行員擔心她遇騙，請員警到場幫忙勸阻。警方得悉洪婦只是看到臉書「一頁式」廣告，便透過臉書通訊軟體，與對方連繫匯款，認為受騙的機率大，洪婦只好打消匯款。

洪姓婦人（65歲）8月5日中午到高雄市新興區民族二路某銀行，要匯款3萬餘元，行員問她用途，她直接說在網路訂購要買鑽石項鍊。行員因曾有人同在網路訂購金飾而受騙，擔心她也遇詐，才通知新興警分局員警前往勸阻洪婦匯款。

警方了解，洪婦在臉書看見鑽石項鍊的「一頁式廣告」，因女要出嫁，想買鑽鍊送孫女當嫁妝，便根據廣告與自稱銷售員的人連繫，對方要她匯款3萬1000元到指定帳戶，並稱打證書需要5至8天，還沒收到匯款前不會保留，洪婦才急著匯款。

警方指出，曾有許多網路購買珠寶受騙案，買家都見「一頁式廣告」就心動，結果匯款後，賣家就中斷聯絡，或者收到假貨，認為要買珠寶、鑽石等貴重物品，還是在實體店購買比較有保障。洪婦聽後便打消匯款念頭。

警方在銀行櫃檯前，得知洪婦可能因「一頁式廣告」受騙。記者林保光／翻攝
警方在銀行櫃檯前，得知洪婦可能因「一頁式廣告」受騙。記者林保光／翻攝
警方見洪婦與對方聯繫內容，懷疑洪婦可能遇詐。記者林保光／翻攝
警方見洪婦與對方聯繫內容，懷疑洪婦可能遇詐。記者林保光／翻攝

廣告 網路 鑽石

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