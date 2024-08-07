高雄老婦網購鑽鍊當孫女嫁妝 警指這種廣告可能受騙

高雄洪姓婦人到銀行匯款，要買鑽石項鍊給孫女當嫁妝，行員擔心她遇騙，請員警到場幫忙勸阻。警方得悉洪婦只是看到臉書「一頁式」廣告，便透過臉書通訊軟體，與對方連繫匯款，認為受騙的機率大，洪婦只好打消匯款。

洪姓婦人（65歲）8月5日中午到高雄市新興區民族二路某銀行，要匯款3萬餘元，行員問她用途，她直接說在網路訂購要買鑽石項鍊。行員因曾有人同在網路訂購金飾而受騙，擔心她也遇詐，才通知新興警分局員警前往勸阻洪婦匯款。

警方了解，洪婦在臉書看見鑽石項鍊的「一頁式廣告」，因女要出嫁，想買鑽鍊送孫女當嫁妝，便根據廣告與自稱銷售員的人連繫，對方要她匯款3萬1000元到指定帳戶，並稱打證書需要5至8天，還沒收到匯款前不會保留，洪婦才急著匯款。