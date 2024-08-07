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某私幼父親抱錯女兒烏龍事件雙方女童都轉學 嘉市府查處情形曝
嘉義市某私立幼兒園1日下午放學，發生父親抱錯新入學幼幼班2歲女兒烏龍事件，園方解聘疏失錯交幼童教保員，市府教育處特幼科說，抱錯女兒烏龍事件後，雙方家長都辦轉學，不讓女兒再讀該私幼，園方未在幼童上學日製作家長接送卡，未落實接送查核，行政管理有疏失，將依幼教法裁罰。
教育處特幼科長黃媛楟接獲事件發生後，馬上率員到園了解，園方表示，已解聘發生疏失錯交幼童教保員，雙方到公園派出所備案，經查行車記錄器，幼童未受傷害。園方提交事件處理報告，未說明父親為何抱錯女兒，事件發生後，特幼科派人到幼兒園，加強查核是否落實幼兒放學家長接送。
特幼科說，這件父親抱錯女兒烏龍事件，不僅園方解聘疏失教保員，面臨行政裁罰，雙方家長都辦轉學，不讓女兒再讀該幼兒園，造成三輸，這件案例將提供幼兒園辦學參考，落實幼兒放學家長接送安全，避免再發生接錯幼兒事件。
嘉市某私立幼兒園1日下午放學，發生父親抱錯新入學幼幼班2歲女兒烏龍事件，2名女童剛入學還未拍照作名牌，放學教保員掛錯名牌，Ａ女童被Ｂ女童父親開車接走，發現接錯人馬上載回幼兒園，Ａ女童祖父母與Ｂ女童父親發生爭執，向警方報案，園方說明是陰錯陽差的疏失；律師林德昇說，抱錯女童父親無強制犯意，發現抱錯女兒又馬上抱回幼兒園，不構成妨害自由罪。
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