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大牙周宜霈臉書私訊遭嗆開三槍 鍵盤俠涉恐嚇罪
大牙周宜霈去年遭戲迷網友私訊臉書嗆「開三槍」，大牙在臉書發出「不自殺聲明」並報警提告。士林地檢署追查，該「鍵盤俠」網友為劉姓男子，在臉書私訊以徐男名義恐嚇大牙，涉恐嚇危害安全罪，向法院聲請簡易判決處刑。
檢方調查，劉姓男子和徐姓友人發生爭執，去年4月18日上午6時許，涉假藉徐的名義，以暱稱「劉明」私訊大牙臉書「你可以在犯賤一點我東海堂徐廣洋不爽會叫人對妳開三槍」，恐嚇大牙致心生畏懼。檢方認定，劉姓男子涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。
去年4月間，大牙在「一家團圓」中演出惡媳婦角色，對公婆暴力相向，臉書私訊卻收到恐嚇訊息。大牙緊急在臉書發出「不自殺聲明」，稱自己絕對不會無故發生意外，且已到警局報案抓「鍵盤俠」。當時，她透過經紀公司表示，「若找到可惡的留言者，一定法律程序走到底，此風絕對不可長。社會有言論自由，但也請不要如此濫用這份自由。」
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