大牙周宜霈臉書私訊遭嗆開三槍 鍵盤俠涉恐嚇罪

大牙周宜霈去年遭戲迷網友私訊臉書嗆「開三槍」，大牙在臉書發出「不自殺聲明」並報警提告。士林地檢署追查，該「鍵盤俠」網友為劉姓男子，在臉書私訊以徐男名義恐嚇大牙，涉恐嚇危害安全罪，向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，劉姓男子和徐姓友人發生爭執，去年4月18日上午6時許，涉假藉徐的名義，以暱稱「劉明」私訊大牙臉書「你可以在犯賤一點我東海堂徐廣洋不爽會叫人對妳開三槍」，恐嚇大牙致心生畏懼。檢方認定，劉姓男子涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。