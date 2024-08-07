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影／南投Y字路口急右轉...駕駛連吞3罰單 網熱議挨酸
近期有駕駛開車行經南投國姓投133線與台14線交岔路口，不顧前方紅燈號誌，直接從左彎車道右轉，遭後方駕駛人檢舉，警方依法一口氣連開3張罰單，違規影片也被放上網路，引發熱議。網友狂賀，一次收3張超值，希望對方學到教訓。
國姓柑林村中正路二段、投133線與台14線中潭公路交岔處是當地重要路口，道路畫設左、右彎車道各一，為Y字型路口，因車流量大，是鄉內交通違規熱點，警方會加強取締，近期則有臉書粉絲專頁分享，民眾行經該路口並檢舉違規行為。
臉書粉專「翻轉國道交通違規」貼出一段影片，影片中時間顯示為7月12日下午2時許，一輛銀色轎車行經該Y字路口，行駛左彎車道上，竟不顧前方紅燈號誌，直接從投133線右轉台14線揚長而去，過程全被後方車輛行車記錄器拍下。
而後方車輛駕駛人則將該紅燈右轉的影片，向南投縣警察局提出檢舉，警方也根據影片依不同違規樣態，一口氣開出「與分岔路口闖紅燈」、「未依規定使用方向燈」、「強行與左彎車道右轉」3張罰單，分別處以600元、1200元、600元罰鍰。
「翻轉國道交通違規」粉專也貼文笑稱，「健達出奇蛋：三個願望，一次滿足；違規寶貝蛋：三張罰單，一次滿足。」引發網友熱議留言狂賀，一次收3張超值、3張罰單才2400元、又一個自以為聰明的用路人等，也有人盼對方能學到教訓。
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