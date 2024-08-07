嘉義5歲女童幼兒園午睡突抽搐 血氧值降至70% 園方急叩119

嘉義市有名5歲女童在幼兒園午睡一半突然全身抽搐，園方護理師緊急協助並聯絡119，消防救護人員趕到，女童已停止抽搐，全身癱軟，血氧值降至70%，即以小兒面罩給氧，緊急送醫救治。

嘉義市消防局昨天中午1點57分接獲報案，某幼兒園有幼童身體不適抽搐不停，第一大隊德安分隊救護車前往救護。

救護人員抵達時，幼兒園老師已在門口引導救護人員，幼兒園護理師表示，5歲女童午睡到一半突然全身抽搐，一旁有好幾位老師圍繞關心，救護員立即將幼兒抱上救護車處置，檢傷發現，幼童抽搐已停止，意識尚未完全恢復、肢體無力、全身濕冷、脈搏123次／分、血壓115／77、血氧值70%，由於血氧過低救護員立即給予小兒面罩流量10L／Min，協助幼童送往嘉義基督教醫院進行治療，送醫途中血氧值提升至98%，後續照護處置交由醫院處理。

經醫院診斷女童癲癇發作，治療後已返家休息。

醫師表示，癲癇發作時，要讓病人躺下，避免撞到頭部，讓頭部側一邊避免嗆到，且注意，請勿把任何物品放入病人口中會影響呼吸，可以的話，旁人可協拍下當時的影像更好，有助於就醫時診斷。