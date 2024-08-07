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影／女山友攀「中橫大辣」摔傷脫臼 黑鷹直升機吊掛救出
30歲林姓女山友與友人攀登「中橫大辣」花蓮縣秀林鄉屏風山，昨天下山途中不慎跌落邊坡，造成右肩脫臼，空勤總隊花蓮駐地今天一早出動黑鷹直升機，飛往山區將她吊掛救出送醫。
林姓女山友與山友一行共5人5日從大禹嶺上山，預計昨天要下山，但林姓女山友途中不小心跌倒，造成右肩脫臼，劇烈疼痛還數度暈眩，向花蓮縣消防局求援。
花蓮縣消防局表示，因下山道路地勢陡峭，右肩脫臼讓傷者難以維持平衡，考量安全，向空勤總隊申請以黑鷹直升機吊掛救援。
空勤花蓮駐地第一大隊第三隊今天出動編號NA-715 黑鷹直升機，由正駕駛陳德源、副駕駛王宥勝搭載機工長、兩名消防署特搜隊員一同前往救援，清晨6時56分起飛，沿立霧溪爬升到目標山區，清晨7時40分向林姓傷患吊掛上機，8時在德興棒球場附近空地降落，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。
屏風山位於太魯閣國家公園境、花蓮縣秀林鄉境內，由合歡山區遠眺有如一座屏風，因而得名。與合歡、奇萊鼎足而立，於塔次基里溪上，由大禹嶺直下落差甚大。頂峰高達3250公尺，是「中橫四辣」之一，屏風山因攀登的嗆辣程度之高，還被山友排為「大辣」，是許多山友躍躍欲試的熱門登山步道。
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