行車糾紛衍生打架衝突 安平出動快打部隊逮3人法辦

台南市安平區安平路606巷口昨晚10點多發生一起行車糾紛，進而衍生兩方人馬在安平路上追逐及打架衝突。警方接獲報案後啟動快打部隊到場處理，將涉案洪姓男子等人依聚眾鬥毆罪嫌現行犯當場逮捕，警詢後今天移送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局指出，6日晚間22時許，安平路606巷口前有民眾報稱行經馬路時與車輛發生糾紛，接獲民眾報案後立即啟動快打，派遣巡邏員警趕赴現場處理。

據了解，為洪姓男子（32歲）昨晚10點多駕駛轎車沿安平路左轉安平路606巷口，正駛入巷口時，險些與馬姓男子（20歲）等3人擦撞引發糾紛，隨後發生追逐，並在一家牛肉湯店前發生拉扯，洪男、林男（29歲）、萬男（24歲）3人向另一方理論、打人。