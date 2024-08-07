影／經營10年...嘉市檜意森活村凌晨驚傳火警 警報器即時發揮作用

嘉義市知名景點檜意森活村今天凌晨傳出火警，嘉義市消防局出動14車36人灌救，火勢不久即撲滅，火警原因調查中。這是檜意森活村營運10年以來首次發生火警；林鐵及文資處表示，園區都有依規設置消防設備及辦理火險，這次火警因警報器發揮作用即時發現搶救，並未擴大延燒，會配合警消單位調查，釐清責任歸屬，除火警現場外，仍正常營運。

嘉義市消防局今天凌晨3點58分接獲報案，共和路378巷發生火警，由於火警地點接近檜意森活村木屋群，消防局不敢大意調派14車36人趕往現場，火勢在凌晨4點16分撲滅，受損面積9平方公尺，幸好沒有人員傷亡。

林鐵文資處表示，今天凌晨3點53分，偵煙系統有偵測到，保全接獲後即通報消防局，4點16分撲滅火勢。檜意森活村均有依規設置消防設備及辦理火險，目前正在加強建置自主防災系統，本次火警因警報器發揮作用即時發現搶救，並未擴大延燒。

將配合警消單位調查起火原因，釐清責任歸屬，並規劃進行修復作業，檜意森活村除火警現場外，仍正常營運。

據悉，火警地點為P09旺萊山，檜意森活村要求所有店家不能用明火，且預計下月消防系統將更新，為何會發生火警，仍要由警消單位調查釐清。

有「台灣小京都」稱譽的「檜意森活村」，每年吸引逾200萬遊客，暑假旅遊旺季，管理機關阿里山林鐵及文資處與營運公司檜意森活村公司，今年3月續約5年，規畫夜間營運，讓檜村精彩從白天延續到夜晚。