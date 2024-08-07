影／影像曝光！三重美食外送機車衝撞貨車命危 騎士竟是失聯移工

新北市三重區大同市場昨晚有1輛美食外送機車高速撞上路過貨車，身分不詳的騎士命危送醫尚未清醒，警方後來查出機車車主竟是失聯移工，而騎士外貌也像外籍人士，應該不是外送員，諸多疑點尚待調查釐清。

這起車禍發生在昨晚8時55分，根據路口監視器影像，39歲尤姓司機駕駛的貨車沿光興街往中正南路行駛，因為路幅不寬加上市場道路兩側有攤商、人多，車速不快、靠路中央行駛。

到達大同南路口時，突然有1輛機車高速從貨車左邊衝出，直接撞上。目測年約60歲的騎士右腳被捲進貨車底卡在輪下受困，血流滿地當場失去呼吸心跳。

消防隊獲報趕抵急著救人，協助脫困之後，救護車立即將右腿骨折、臉部和肢體多處撕裂傷的男性患者，送往北市馬偕醫院急救後恢復生命徵象，尚未清醒。

撞爛留在車禍現場的機車，雖然後座佩掛1個美食平台外送箱，但騎士放在車上的物品都是衣物及日用品，並非外送食物。事後警方查出車主是1名被註記失聯行方不明的越南移工，而受傷送醫的男子外貌也像外籍人士。