聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／影像曝光！三重美食外送機車衝撞貨車命危 騎士竟是失聯移工
新北市三重區大同市場昨晚有1輛美食外送機車高速撞上路過貨車，身分不詳的騎士命危送醫尚未清醒，警方後來查出機車車主竟是失聯移工，而騎士外貌也像外籍人士，應該不是外送員，諸多疑點尚待調查釐清。
這起車禍發生在昨晚8時55分，根據路口監視器影像，39歲尤姓司機駕駛的貨車沿光興街往中正南路行駛，因為路幅不寬加上市場道路兩側有攤商、人多，車速不快、靠路中央行駛。
到達大同南路口時，突然有1輛機車高速從貨車左邊衝出，直接撞上。目測年約60歲的騎士右腳被捲進貨車底卡在輪下受困，血流滿地當場失去呼吸心跳。
消防隊獲報趕抵急著救人，協助脫困之後，救護車立即將右腿骨折、臉部和肢體多處撕裂傷的男性患者，送往北市馬偕醫院急救後恢復生命徵象，尚未清醒。
撞爛留在車禍現場的機車，雖然後座佩掛1個美食平台外送箱，但騎士放在車上的物品都是衣物及日用品，並非外送食物。事後警方查出車主是1名被註記失聯行方不明的越南移工，而受傷送醫的男子外貌也像外籍人士。
由於他身上未帶證件，住院尚未清醒，目前尚未查出身分，應該不是外送員，詳細案情尚待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言