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屏東縣潮州鎮服飾店清晨驚傳火警 3姐妹受傷意識模糊救出送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，現場是店住合一服飾店為3樓透天厝，消防局到場發現簡家三姐妹仍在屋內，現場將受困3人救出後，三人遭濃煙嗆傷，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。

屏東縣消防局今7點15分接獲報案，隨即派遣潮州、竹田、崁頂、萬丹分隊及特搜大隊，共計15車28人出勤，初期由分隊長黃文權帶隊指揮，7時18分到達現場立即布水線並入室搶救。

7點31分1樓救出1人，7點34分在2樓樓梯口救出第二人 ，7點44分在3樓樓梯口救出第三名傷者，三人都意識模糊、呼吸微弱，送往潮州安泰醫院救治。簡家三姐妹年紀分別70歲、 67歲、61歲。

火勢在7點45分控制，7點50分，消防局長李彬正到場指揮，火勢9點2分熄滅。現場初步研判，起火點在一樓後方廚房，火勢侷限後方，現場主要濃煙竄出，燃燒面積約20幾平方公尺。詳細起火原因仍待火調科調查。

屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，消防局到場發現簡家三姐妹在屋內，現場將受困3人救出後，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，消防局到場發現簡家三姐妹在屋內，現場將受困3人救出後，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，消防局到場發現簡家三姐妹在屋內，現場將受困3人救出後，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，消防局到場發現簡家三姐妹在屋內，現場將受困3人救出後，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，消防局到場發現簡家三姐妹在屋內，現場將受困3人救出後，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，消防局到場發現簡家三姐妹在屋內，現場將受困3人救出後，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 廚房 透天厝

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