屏東縣潮州鎮服飾店清晨驚傳火警 3姐妹受傷意識模糊救出送醫

屏東縣潮州鎮長興路今天上午7點15分發生火警，現場是店住合一服飾店為3樓透天厝，消防局到場發現簡家三姐妹仍在屋內，現場將受困3人救出後，三人遭濃煙嗆傷，送往潮州安泰醫院救治，生命跡象穩定，三人轉院到東港安泰醫院。

屏東縣消防局今7點15分接獲報案，隨即派遣潮州、竹田、崁頂、萬丹分隊及特搜大隊，共計15車28人出勤，初期由分隊長黃文權帶隊指揮，7時18分到達現場立即布水線並入室搶救。

7點31分1樓救出1人，7點34分在2樓樓梯口救出第二人 ，7點44分在3樓樓梯口救出第三名傷者，三人都意識模糊、呼吸微弱，送往潮州安泰醫院救治。簡家三姐妹年紀分別70歲、 67歲、61歲。