精神不濟老翁開上人行道 基隆星宇航空公車站亭剛落成就被撞壞

黎姓老翁昨天凌晨開車出門要買消夜吃，疑精神不濟開上人行道，撞擊才剛落成啟用的基隆火車站南站星宇航空公車站牌，造成凹損後肇事逃逸。警方依違反道路交通處罰條例處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

第一分局忠二路派出所昨天凌晨3時接獲民眾報案，基隆火車站南站前星宇航空公車亭遭撞，有車子開上人行道，但撞了之後就逃逸了，員警獲報前往現場處理。

警方調查，黎姓老翁（69歲）開車出門買消夜吃，疑精神不濟且未注意車前路況而撞擊公車亭，除公車亭建築部分毀損外，無人傷亡。

警方說，黎男未留現場依規定處置，隨即駕車返家，經員警調閱監視器找到肇事駕駛，經酒測後酒測值為0，警方依違反道路交通處罰條例處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。