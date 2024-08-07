精神不濟老翁開上人行道 基隆星宇航空公車站亭剛落成就被撞壞
黎姓老翁昨天凌晨開車出門要買消夜吃，疑精神不濟開上人行道，撞擊才剛落成啟用的基隆火車站南站星宇航空公車站牌，造成凹損後肇事逃逸。警方依違反道路交通處罰條例處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。
第一分局忠二路派出所昨天凌晨3時接獲民眾報案，基隆火車站南站前星宇航空公車亭遭撞，有車子開上人行道，但撞了之後就逃逸了，員警獲報前往現場處理。
警方調查，黎姓老翁（69歲）開車出門買消夜吃，疑精神不濟且未注意車前路況而撞擊公車亭，除公車亭建築部分毀損外，無人傷亡。
警方說，黎男未留現場依規定處置，隨即駕車返家，經員警調閱監視器找到肇事駕駛，經酒測後酒測值為0，警方依違反道路交通處罰條例處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。
警方查出黎男未酒測，但疑精神不濟，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，風險不亞於酒駕，提醒民眾開車時要注意。
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