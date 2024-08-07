苗栗後龍學生穿越馬路 遭自小客車撞飛骨折

苗栗縣後龍鎮1名國中生於暑假期間返校上輔導課程，下課時穿越馬路，遭自小客車撞飛導致鎖骨骨折送醫，幸無生命危險。警方指出，此事故為行人不依規定穿越車道，已依法開罰。

苗栗縣警察局竹南分局第一組巡官闕冠宇今天指出，網路社群「記者爆料網」發布1段國中生遭自小客車碰撞影片，經調查為7月上旬下午4時許，民眾報案在後龍鎮中華路上所發生的交通事故。

員警第一時間趕抵事故地點，發現是1部自小客車由北往南沿後龍鎮中華路行駛，接近中市街口時，與左側穿越車道的男學生發生碰撞，男學生當場被撞飛，導致鎖骨骨折、身體多處擦傷，被送往醫院救治。

警方指出，自小客車胡姓駕駛（36歲）酒測值為0，初步調查遭撞擊的國中生，原本應該要走行人穿越道，卻違反交通規定直接穿越馬路，因此依法開罰新台幣500元，至於詳細肇事責任歸屬，還有待進一步釐清。

警方提醒民眾，若100公尺內有行人穿越道，行人必須經由行人穿越道通過馬路，並隨時注意左右來車。汽車駕駛行駛於道路，也應注意車前狀況，以避免類似意外再次發生。