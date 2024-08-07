57歲大叔倒地警衝上前CPR 他鬼門關前轉一圈 電郵署長謝救命恩人

台南市57歲陳男子去年10月底徒步行經民族路3段騎樓時突然身體不適，倒地昏迷，時任台南市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員黃伯丞接獲通報趕往現場，黃伯丞立即對陳實施心肺復甦術，救護人員到達後楊元林幫忙拿點滴，救護人員接手急救電擊及施打強心針，迅速將陳送往醫院急救挽回一命。陳昨天寫電子郵件寄至警政署長信箱，感謝當時的員警救他一命。

陳姓男子去年10月31日前行經中西區民族路3段騎樓時，突然感覺身體不適，當場倒地不起，路人看到趕緊報警。海安派出所巡邏員警接獲報案後立即趕赴現場，救護車亦同時抵達，員警立即上前協助對男子實施CPR、並幫忙拿點滴及維持現場交通秩序，也給予救護人員有充分時間，到車上搬運急救設備及搶救傷者，所幸陳送往醫院急救，經院方治療恢復意識，順利救回一命。

當時暈倒無意識的陳男，去年11月下旬順利出院休養，如今身體恢復健康後，隱約記得當時員警及救護人員的關鍵搶救，昨天上午8點寄電子郵件至警政署署長信箱，感謝當時的員警救他一命，信中提到感謝警員協助救護人員的急救，免於腦部缺氧，前陳男尚在療養中，醫生也讚賞還好有警員及救護人員在場，爭取到急救的寶貴時間。