德州撲克賭場藏身民宅招待所 北市警逮19嫌送辦
北市警方近日獲報，有德州撲克賭場隱身於住宅區的民宅招待所內，並以籌碼換現金方式賭博財物非法盈利，經積極查緝於5日偵破，逮捕負責人28歲林男等19嫌送辦。
台北市警察局大安分局今天發布破案新聞稿，轄下新生南路派出所近日接獲有賭場轉移情資，指有德州撲克賭場隱藏於轄內住宅區，且以籌碼換現金方式賭博財物，隨即成立專案小組追查。
據了解，此賭場由林男經營、負責，自7月起藏身於建國南路一處民宅招待所內，聘請2女擔任荷官，以及6名員工負責賭場會計、載送賭客等工作。
警方完成偵蒐工作，見時機成熟於5日晚間持台北地方法院核發搜索票執行查緝，成功查獲此德州撲克職業賭場，並逮捕林男、2名荷官及6名員工，以及10名賭客，另有6名在場人。
同時，查扣現金賭資新台幣60萬餘元、賭客籌碼34萬餘元、預備籌碼2070萬餘元、監視器鏡頭和驗鈔機等物證。
全案詢後依刑法賭博罪嫌將林男等9人移送台北地檢署偵辦，其餘10名賭客則依違反社會秩序維護法第84條裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言