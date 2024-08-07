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8旬翁迷路獲幫助 豐原警助返家才知兒為父每天睡沙發
台中一名8旬老翁是迷路常客，豐原警方獲報，有老翁跌坐住家旁水溝，到場協助才知，他兒子了防止父親又外出走失，每天睡沙發，員警也為這名兒子孝心感動。
豐原警分局日前獲報，有迷途老翁跌坐水溝內，需要警方協助，員警抵達現場後發現，發現老翁是轄內的迷途常客，經確認其健康狀況無礙後，開車鎮護送返家，老翁兒子前來應門時，員警才知道為防範老翁離家走失，老翁兒子日日守在一樓客廳休憩，疑因當晚睡得比較沉才會未注意到動靜，對於警方協助頻頻表示謝意。
豐原警分局合作派出警員楊富程、傅文星本月1日清晨5時54分，接獲豐原區鎌村路上住戶通報，有迷失老人跌坐住家旁水溝內，需要警方協助。員警趕赴現場即發現，86歲林姓老翁為轄內走失常客，面對警方的關懷詢問，林翁因患有重度失智症，語意表達含糊，僅能拼湊得知，疑似因體力不支才會不慎跌至水溝內，員警檢視林翁身體狀況無礙後，隨即載送其返家休息。
員警護送抵達時，林翁仍認不出眼前是自家住所，直到林翁兒子應門，林翁才有所反應。林翁兒子表示，父親患有重度失智症，已有多次通報走失紀錄，為了防範父親擅自離家，他日日守在住處一樓客廳，日夜皆在客廳沙發休憩，當晚因睡得比較沉才會未注意到動靜，直到警方將父親送回才驚醒，所幸父親離家不到200公尺即被熱心民眾發現，很感謝警方的熱心協助。
經統計，豐原分局今年1至7月份共尋獲142名失蹤人口，其中失智長者共計8名。警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。
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