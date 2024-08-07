花蓮吉野驛前百年老屋暗夜突起火 9旬屋主及時逃生

花蓮縣吉安鄉稻香路今天凌晨0點多發生火警，疑似電線走火，磚造鐵皮屋火勢猛烈，消防隊趕抵時現場已全面燃燒，好在91歲的葉姓屋主逃出。經查發現該處是日據時期吉野驛前，附近很多都是百年老房子，屋主感嘆老房子全燒光光，感到無奈。

消防局指出，今天0點3分獲報，稻香路靠近鐵軌的一層樓磚造鐵皮屋起火燃燒，屋內有大量木材與雜物，火災迅速延燒，火煙竄出，消防局出動吉安、仁里、自強、特搜、花蓮、北埔、美崙等車組及40多名警、義消到場搶救。現場火勢猛烈，延燒至一旁的空屋，也波及門口2輛汽車，約1小時後撲滅火勢，燃燒面積約200平方公尺，所幸無人傷亡，財損待估計，詳細起火原因待火調科調查。

高齡91歲的葉姓阿嬤說，昨晚10點多已經就寢，突然聞到很臭的味道，又聽到霹靂啪啦的聲音，接著停電，摸黑起來查看，看到屋內冒煙立即逃跑，並請附近的鄰居幫忙報警。屋主說，這裡是以前的吉野驛站前，在20歲嫁給呂家後就住在這裡，已有70多年，以前公公在日據時代就在這裡從事鐵路貨運相關的工作，過去她的先生也是台鐵員工。