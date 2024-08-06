三重美食外送機車與貨車對撞 騎士受困車底命危送醫

新北市三重區大同南路、光興街口，今晚近9時有1輛美食外送機車行經路口未減速，與路過小貨車對撞，年約60歲騎士的腳被捲進車底卡在輪下受困，血流滿地當場失去呼吸心跳，送醫急救後恢復生命徵象，身分待查。

這輛機車當時沿大同南路往重新路方向行駛，行經交叉路口未減速，與39歲尤姓司機駕駛，沿光興街往中正南路行駛的小貨車對撞，消防隊協助傷者脫困，他右腿骨折、臉部和肢體多處撕裂傷，由救護車送往北市馬偕醫院，急救後恢復生命徵象，但身分尚未查出，後續由警方調查處理。