汽車違規遭扣牌 掛假車牌上路大增

新北市52歲蘇男買假車牌懸掛上路，開車到桃園上班途中，被大園警方以AI巡防系統發現當場查獲，全案依偽造特種文書罪移送法辦。記者周嘉茹／翻攝

交通記點新制去年施行後，掛假車牌問題越來越多，一路從南部往北延燒。桃園、台中市交通大隊發現民眾違規記點被扣牌後，違法懸掛「偽造號牌」上路數據有上升跡象，桃園比去年同期增加76.9%，台中更暴增500%。警方認為兩者之間有關聯，已規畫勤務加強取締，將向中央建議提高罰則。

新北市一名52歲蘇姓男子日前被吊扣車牌，異想天開在網路上購買假車牌懸掛上路，前天開車到桃園市上班途中，被大園警分局員警透過AI巡防系統查獲，依偽造特種文書罪嫌移送法辦。他供稱是在網路上以3千元購買2面假車牌，以便繼續開車上路。

去年6月30日修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款，「行車速度超過規定之最高時速40公里」可處新台幣6千元到3萬6千元，並當場禁止駕駛；另同條第4項規定處罰車主吊扣汽車牌照6個月。警方表示，嚴重超速從60公里下降至40公里，近期不少民眾因嚴重違規超速被扣牌，為讓車輛繼續「上路」，違法懸掛「偽造號牌」。

台中市交通事件裁決處統計，嚴重超速扣牌6個月的部分，去年1至6月有1567件，新規定實施後，7至12月暴增到7693件；今年1月至6月已有6665件，數據恐超越去年。

修法後不少民眾因嚴重違規超速被扣牌，卻動歪腦筋購買假車牌加裝，桃園警方今年上半年查扣偽造車牌23件，去年同期僅13年，上升76.9%；台中警方去年上半年取締7件，今年上半年卻有42件，比去年同期增加500%。

桃市交通警察大隊長李維振表示，車輛號牌與行車執照屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛在車輛行駛，最重可判1年徒刑，最重處1萬800元罰鍰。目前電商購物已配合政府下架偽造車牌，警方會全面打擊假車牌氾濫情況，目前研發「桃園AI巡防系統」部署各單位，協助查緝。